Türkiye'nin Pekin Büyükelçisine, Çinli dergiden ödül

Derginin "2023 World Leisure Ödülleri" töreni, Pekin'in kuzeyindeki Pinggu ilçesindeki Cinhay Gölü'nün kıyısındaki Bibo Adası'nda düzenlendi.

Törende, Büyükelçi Musa'ya, Türkiye'nin tanıtımına ve turizm faaliyetlerine katkıları dolayısıyla "Yılın Tanıtım Elçisi Ödülü" verildi.

Musa, burada yaptığı konuşmada, bugünün dünyasında ülkeler arası ilişkilerde diplomasi kadar halklar arası etkileşimin önemli rol oynadığını, bunun en doğrudan yönteminin de turizm olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin eşsiz coğrafi güzelliklerinin yanı sıra Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi dünya tarihine yön vermiş medeniyetlerin kültürel mirasına ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Musa, Anadolu topraklarının UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren 21 kültürel varlığı barındırdığını belirtti.

Musa, Türkiye'nin küresel turizmde önemli bir marka olduğunu, 2022'de 50 milyondan fazla turist ağırlayarak "dünyada en fazla turistin ziyaret ettiği 4. ülke" konumuna ulaştığını ifade etti.

Türkiye'nin yılda 155 milyon yurt dışı seyahatin yapıldığı Çin'in turizm pazarından daha fazla pay almayı hedeflediğine işaret eden Musa, bu bağlamda Pekin yönetiminin, 10 Ağustos'tan itibaren Türkiye'yi, Kovid-19 döneminde askıya aldığı grup turizmine izin verilen ülkeler kategorisinde değerlendirmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Musa, Kovid-19 öncesinde Çin ana karasından yaklaşık 426 bin turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, 2023'ün ilk 7 ayında bu rakamın 114 bine ulaştığını, karşılıklı doğrudan uçuşların artmasıyla ilk aşamada salgın öncesi rakamların aşılacağına inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, "Türkiye'ye 1 milyon Çinli turist" hedefi belirlediğini hatırlatan Musa, Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turist sayısının son 20 yılda 20 kat arttığı göz önüne alındığında bunun kolaylıkla gerçekleştirilebilir bir hedef olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Musa, kendisini ödüle layık gördükleri için organizatörlere teşekkür ederek, "Bu vesileyle bir kez daha, Çinli dostlarımızı Türkiye'mizin zenginliklerini keşfetmeye ve meşhur Türk misafirperverliği ile tanışmaya davet ediyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Çin'in önde gelen seyahat ve turizm yayınlarından Travel and Leisure dergisinin 20 yıldır düzenlediği ödüller, küresel turizmde başarılı markaları onurlandırarak Çin ile dünya ülkeleri arasında sınır aşırı turizmi ve yaşam tarzı etkileşimlerini teşvik etmeyi amaçlıyor.