Türkiye'nin rolünün altını çizdiler: Güvenlik ve istikrara katkıda bulunmaya istekliyiz

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meloni'nin, Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü belirtildi.

Başbakanlığın açıklamasında, "Görüşmede, mükemmel ikili ilişkilerden ve farklı sektörlerdeki ekonomik ilişkilerin sürekli büyümesinden duyulan ortak memnuniyet yinelendi." bilgisi verildi.



Açıklamada, "Gazze'deki krize ilişkin son gelişmeler ele alındı. Başbakan yeni bir insani ara umudunu dile getirdi ve Türkiye'nin, çatışmanın bölgenin geri kalanına yayılmasını önlemedeki rolünün altını çizdi. Her iki lider de bölgenin geçtiği bu zorlu aşamada güvenlik ve istikrara katkıda bulunmaya istekli olduklarını ve siyasi çözüm için çalışmaya başlamanın önemini vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

Başbakan Meloni'nin görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İtalya'nın Mısır üzerinden yaptığı insani yardım ve Gazze'den gelen çocuk hastaların yararlanması için bölgeye gönderdikleri askeri ikmal ve tıbbi destek gemisi Vulcano hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Açıklamada liderlerin, krizin gelişimine dair yakın koordinasyon içinde olmanın önemini de vurguladığı ifade edildi.