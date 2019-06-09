Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis’in, Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgili ifadelerini değerlendiren Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini saldırı değil, savunma amaçlı aldığını ifade etti. Rus uzman “Büyük olasılıkla Yunanistan, S-300’ü savunma sistemleri olarak aldığını unuttu. Şimdi Türkiye de bunu yapıyor, hava sahasını koruyacak S-400 alıyor" dedi.

ABD'NİN MEKTUBUNDA ÇÖZÜM BEKLENTİSİ VAR

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği, Türkiye’nin S-400 alımına ilişkin planlanan ‘yaptırımları’ içerdiği öne sürülen mektup hakkında açıklama yaptı. “ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan tarafından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a bir mektup gönderilmiştir” denilen açıklamada “İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan söz konusu mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik işbirliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmektedir” denildi. Mektupta ABD’de eğitim gören Türk F-35 pilotlarının geri gönderileceği ve yeni başlayacak eğitimlerin askıya alınacağına dair ifadelerin yer aldığını öne sürülmüştü.