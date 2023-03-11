Türkiye'nin yardımına koştular: O anı asla unutmayacağım

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Bosna Hersek'ten Türkiye'ye giden ekiplerin faaliyetlerinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) verilen eğitimlerin önemli katkısı oldu.



TİKA'nın 2017'de Bosna Hersek'te gerçekleştirdiği kapsamlı eğitimlere katılan yaklaşık 30 kişi, deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerinde eğitimlerde öğrendiklerini pratikte uygulama imkanı buldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı uzmanlarının verdiği eğitime katılan Bosna Hersekli ekiplerden 3 kişi, TİKA'nın aracılığıyla aldıkları eğitimi ve bunun deprem bölgesinde sağladığı katkıyı AA muhabirine anlattı.

Başkent Saraybosna'daki Novi Grad Belediyesinin Arama Kurtarma Birliğinde görev alan Pamela Bejdic, geçen yıl Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR) üzerine verilen zorlu eğitimi tamamladığını belirterek, "Aldığım eğitim, sahada son derece işime yaradı. Bu eğitimler sayesinde 10 kişiyi enkazdan sağ çıkartmayı başardık." dedi.

Türkiye'ye giden ekipler arasında olmasının en büyük nedenlerinden birisinin aldığı bu eğitimler olduğunu dile getiren Bejdic, teoride öğrendiği birçok bilgiyi pratikte de uyguladığını söyledi.

- "EĞİTİMLERİN PROFESYONEL HAYATIMA ARTISI BÜYÜK"

Aynı ekip içerisinde bulunan Semra Japalak, eğitimlerin deprem bölgesindeki çalışmalara büyük katkı sağladığını vurgulayarak, "Aldığımız eğitimler, sevdiklerinin enkazdan çıkarılmasını bekleyen insanlara karşı nasıl bir yaklaşım sergilememiz gerektiği noktasında da yardımcı oldu. Onları dinlememiz ve ne şekilde sakinleştirmemiz gerektiğini biliyorduk." ifadesini kullandı.

Bölgede, İHH'nin de son derece koordineli çalışma yürüttüğüne şahit olduğuna değinen Japalak, "Organize olmak her iş için önemlidir ancak bulunduğumuz deprem bölgesi, beklenmeyen durumlara açık bir yerdi. Stres dolu ve karmaşık duyguların hakim olduğu bir alandı. Tam da bu noktada görevlilerin liderlik yeteneklerine hayran kaldım." diye konuştu.

- "BOSNA HERSEK'TEN GELDİĞİMİZİ SÖYLEYİNCE YÜZLERİNDEKİ O GÖZYAŞI VE TEBESSÜMÜ ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Ekipteki diğer bir görevli Benjamin Poturak da TİKA'nın enkaz ve ulaşılması zor alanlarda arama kurtarma eğitimlerine katıldığını anlatarak, "TİKA sayesinde aldığım eğitimlerin profesyonel hayatıma büyük artısı oldu." dedi.

Aldığı eğitimin deprem bölgesinde büyük katkı sağladığının altını çizen Poturak, eğitimi aldıkları uzmanlarla omuz omuza çalışmanın da kendileri için ayrı bir gurur olduğunu söyledi.

Poturak, ekibiyle enkazdan 10 kişiyi sağ çıkarttıklarını belirterek, "Bir enkazdan 6 kişilik aileyi çıkarmayı başardık. Bosna Hersek'ten geldiğimizi söyleyince yüzlerindeki o gözyaşı ve tebessümü asla unutmayacağım." dedi.

- TİKA'NIN EĞİTİMLERİNE 200 KİŞİ KATILDI

Bosna Hersek'ten Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan 234 kişilik ekipteki 3 kişi, TİKA'nın işbirliğinde AFAD ve İHH uzmanlarınca verilen arama kurtarma eğitimlerine katıldı.

TİKA'nın sağladığı bu eğitimlere toplamda 200 kişi katılırken, bu kişilerden 30'undan fazlası da Avrupa Birliği (AB) Arama Kurtarma Mekanizması ve Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığınca uygun bulunan koşullar çerçevesinde "uzman" olarak profesyonel hayatlarına devam ediyor.

Eğitimde yer alanların, Türkiye'de arama kurtarma alanında her yıl düzenlenen uluslararası tatbikata da katılması planlanıyor.