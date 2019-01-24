Türkiye'nin yeni Addis Ababa Büyükelçisi Alp, güven mektubunu sundu

Zewde tarafından ülkedeki Milli Saray'da kabul edilen Alp, düzenlenen törenle güven mektubunu teslim etti.

Törenin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Alp, Etiyopya Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde, iki ülke arasında güçlü tarihi bağların olduğu ve 1926'dan bu yana Türk Büyükelçiliğinin bulunduğu Etiyopya'da Türkiye'yi temsil etmekten onur duyduğunu dile getirdiğini belirtti.

"İki ülke arasında esasen var olan dostane ilişkilerin daha da ilerletilmesi için çalışma arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz." diyen Alp, yatırımların ve karşılıklı ticaret hacminin artırılması için Tercihli Ticaret Anlaşmasının imzalanmasının önemli olduğunu hatırlattı.

Alp, "Etiyopya’daki FETÖ varlığıyla mücadelenin bir güvenlik meselesi olduğunu izah etmeye devam edeceğiz." diyerek Etiyopya'nın Türkiye'yle gerekli dayanışmayı göstereceğinden emin olduğunu söyledi.