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Dünya

İranlı Sünni alimden Türkiye'ye Ayasofya övgüsü: Dünyanın en uzak köşesindekiler dahil tüm Müslümanları mutlu etti

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Ayasofya'nın ibadete açılması kararı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye halkı ve tüm Müslümanları tebrik etti. Açıklamada 'Ayasofya'da yeniden namaz kılınması ve Allah'ın evlerinden birinin ihya edilmesi, dünyanın en uzak köşesindekiler dahil tüm Müslümanları mutlu etmiştir.' ifadeleri yer aldı.

AA15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:37 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:48
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Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan Ehli Sünnet Cuma İmamı İsmailzehi'nin ofisinden Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamasında İsmailzehi, "Saygıdeğer Türkiye Cumhurbaşkanı, Ayasofya'nın ibadete açılması yönündeki kararı imzaladı. Şimdi Ayasofya Camisi'nde ezan sesleri yükseliyor. Bu tarihi ve muazzam bir gelişmedir. Ayasofya'da yeniden namaz kılınması ve Allah'ın evlerinden birinin ihya edilmesi, dünyanın en uzak köşesindekiler dahil tüm Müslümanları mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.

İsmailzehi, Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye halkı ve tüm Müslümanları tebrik ederek buranın daima cami kalması temennisinde bulundu.

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