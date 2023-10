'Türkiye'ye borçluyuz' diyerek altını çizdi: Bizim için dönüm noktası oldu

Tatar, Giresun Üniversitesi Güre yerleşkesi konferans salonunda düzenlenen "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Önemi" konulu konferansa katıldı.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can tarafından fahri doktora takdiminin ardından konuşan Tatar, şahsına tevdi edilen fahri doktoranın kendisi için çok büyük anlam ifade ettiğini söyledi.

Fındığın başkenti, kirazın anavatanı, Karadeniz'in en güzel bölgelerinden birinde olduklarını belirten Tatar, buradan güneye bakıldığında, Kıbrıs adasında verdikleri mücadelenin ne kadar anlamlı olduğunu ve takdir edildiğini büyük mutluluk ve gururla müşahede edildiğini aktardı.

Tatar, mücadelelerinin büyük olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mücadelemiz millet olarak başımız dik, onurlu bir şekilde, tarihimize yakışır bir şekilde yaşamımızı sürdürmek için, bu milli birlik ve beraberliği karşımızdaki her türlü faaliyetlere, dışarıdan gelen tehditlere, dışarıdan bizim milli birliğimizi ve beraberliğimizi bozacak nitelikte her türlü sinsi oyuna, tuzağa karşı bütün bunları dirayetli bir şekilde, bunlara karşı da dimdik ayakta durmak için her türlü sosyal, kültürel ve siyasi mücadelemizde bunun ne anlama geldiğini, ne kadar önemli olduğunu günün sonunda millet olarak idrak edip buna göre yaşamımızı sürdürmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha paylaşıyorum."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1974 yılında askeri harekatı gerçekleştirip Kıbrıs'ta yeni bir dönemin başlangıcına vesile olduğunu ifade eden Tatar, "O da bizim için dönüm noktası. Bugün Kuzey Kıbrıs'ta bir devlet varsa, bir cumhuriyet varsa, Kıbrıs Türk'ü orada bağımsız, özgür, hürriyet ve onur içerisinde yaşayabiliyorsa, orada Türkiye'nin varlığı varsa, orada Mehmetçikler ve Türkiye'mizin Barış Kuvvetleri Komutanlığı bulunuyorsa işte bunu 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'na borçluyuz. Dolayısıyla burada bulunan tüm gazilerimizi bir kez daha selamlıyorum." diye konuştu.

Tatar, çok acılar yaşandığını, çok şehitler verildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti ve bu Türk devletinin bize olan hem milli değeri hem milletimizin oradaki bekası, tarihi geçmişi, bizlerin gururu ve haysiyeti, aynı zamanda güvenlik meseleleri, aynı zamanda ekonomik durumlar ve Doğu Akdeniz'in doğal kaynaklarından tutun da her türlü zenginliğinin paylaşılması bakımından egemen bir Türk devletinin önemi elbette çok büyük. Egemen bir Türk devleti olmazsa, eski dönemlerde federal çatı altında bir uzlaşı ve buluşma bizler için gerçekten kabul edilebilir bir boyutta değildir. Çünkü Annan Planı zamanında da bütün bunlar yaşanmıştır. Orada bütün hedef, temenni zaman içerisinde çoğunluğun azınlığı yok edeceğidir. Yani zaman içerisinde tek egemenlik çatısı altında, o devletin içerisinde Rumların Türkleri asimile edeceği, bu hep müzakere tutanaklarında vardı, açık ve nettir. Türkiye'nin bulunmadığı bir Avrupa Birliği'nde, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Yunanistan Avrupa Birliği içerisinde, Avrupa Birliği'nin bütün mekanizmalarını kullanaraktan Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkının o kadim bağlarını kopartmak suretiyle Türkiye'yi hem Kıbrıs'tan hem Doğu Akdeniz'den hem mavi vatandan dışlamak, çıkartmak ve o bölgeyi yıllardan beridir hedefledikleri bir Yunan gölüne çevirmek için her türlü oyunu oynamak çabaları içerisinde olduklarını çok iyi bilmekteyiz."

Rumların, şimdi Avrupa Birliği devleti olarak karşılarına çıktığını belirten Tatar, şöyle devam etti:

"Türk Devletler Teşkilatı'na biz üye olduk. Oralarla ilişkilerimizi geliştirmemek için her vesileyle Avrupa Birliği yetkililerine gidip, Türk devletlerine bile bir bakıma tehditvari, 'Sakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle ilişkileri geliştirmeyiniz. Çünkü bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası anlamda statüsünü yükseltecek ve Kıbrıs'ta artık iki devlet temelleri daha da pekişecek. Sakın ola onu yaparsanız, biz şunu yaparız, biz bunu yaparız.' dediler. Türkiye Cumhuriyeti, 'Siz işinize bakınız.' dedi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir Türk Cumhuriyeti'dir. Bağımsız bir Türk Cumhuriyeti de elbette kendi hakkını, çıkarını, ulusal meselelerini ve menfaatlerini korumakla mükellef."

"TÜRK DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİDİR"

Tatar, Kıbrıs'ın çok önemli bir ada olduğunu vurgulayarak, "Türk dünyası için önemlidir. Türk Devletler Teşkilatı'nın değerli cumhurbaşkanları, devlet başkanları ve diğer muhataplarımızla yaptığımız değerlendirmelerde Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Azerbaycan'dan, Kırgızistan'dan, Türkiye Cumhuriyeti hepimizin anavatanı." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, tarihi Giresun Kalesi'ni de gezerek, Topal Osman Anıt Mezarı'nı ziyaret etti.

Giresun Valiliği'ne de geçen Tatar, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ile bir araya geldi.

Ziyaretlere, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal ve Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile bazı protokol üyeleri de katıldı.