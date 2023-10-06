İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2023 Cuma / 22 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,6252
  • EURO
    29,2285
  • ALTIN
    1626.64
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'ye destek mesajı veren ABD'den ikiyüzlü tavır: Teröristleri eğitiyorlar
Dünya

Türkiye'ye destek mesajı veren ABD'den ikiyüzlü tavır: Teröristleri eğitiyorlar

ABD terör örgütleri listesinde bulunan PKK ile Suriye'de iş birliği yapıyor. Terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle bölgede binlerce teröriste eğitim veren ABD ordusu, örgüte tırlar dolusu mühimmat desteği de sağladı. Hatta PYD/YPG noktalarına ABD askerleri konuşlandırıldı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü General Patrick Ryder ise dün yaptığı açıklamada 'PKK'ya karşı mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız.' ifadelerini kullanmıştı.

TRT Haber6 Ekim 2023 Cuma 19:13 - Güncelleme:
Türkiye'ye destek mesajı veren ABD'den ikiyüzlü tavır: Teröristleri eğitiyorlar
ABONE OL

Türkiye'de PKK, İran'da PJAK,Suriye'de PYD/YPG ve genel adıyla SDG.İsimleri farklı olsa da, hedefleri de, merkezleri de aynı.

Terör örgütü, 40 yıldır Ortadoğu'ya ayrılık tohumları ekiyor, bölgeyi kana bulamaya devam ediyor.

Terör örgütü, 2015'te patlak veren DEAŞ tehlikesine karşı Suriye'de sahaya sürüldü. Uluslararası çok sayıda raporda PKK ile PYD/YPG arasındaki ilişki ortaya kondu.

Ancak ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana kendisinin ve Avrupa'nın terör listesinde yer alan PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye destek vermeye devam etti.

Bu kapsamda binlerce PYD/YPG'li teröriste silahlı eğitimler verildi, tırlar dolusu silah yardımı yapıldı.

ABD ORDUSU TERÖRİSTLERİ EĞİTİYOR

Sadece 2022'de giden tırların sayısı bin 200'ü aştı. Dahası son 5 yılda 650 milyon dolarlık nakit desteği sağlandı.

Terör örgütü bu silahlarla, sınırları Haseke'den Akdeniz'e kadar uzanan sözde bir terör devleti kurmaya çalıştı.

Üstelik PYD/YPG'li teröristler, Türk köylerine bombalar yağdırmaya başladı.

Çocuk, yaşlı demeden katletti.

Bunun üzerine Türkiye, sınır ötesi harekatlar düzenledi ancak müttefiki ABD'den terörle mücadelesinde destek göremedi.

Üstelik PYD/YPG noktalarına ABD askerleri konuşlandırıldı.

Türkiye, terör bataklığını kurutabilmek adına tek başına kararlı mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

  • YPG/PKK
  • terör

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.