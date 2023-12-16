Türkiye'ye dikkat çeken ''koalisyon'' daveti!

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Türkiye'nin yeni Ukrayna Büyükelçisi Levent Bilgen ile yaptığı görüşmede, Türkiye'yi daha önce oluşturulan Denizcilik Koalisyonuna katılmaya çağırdı.

Umerov, "Karadeniz'in güvenliğinin sağlanması konusunda Ukrayna'nın topyekun işgalinin ilk gününden itibaren verdiği destek için Türkiye'ye minnettarız. Türkiye'yi Denizcilik Koalisyonuna katılmaya davet ediyoruz" dedi.

iki taraf ayrıca savunma üretimi alanında potansiyel işbirliğini de görüştü.

Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi Levent Bilgen Türkiye'nin Ukrayna'ya kapsamlı desteğinin devam edeceğini kaydetti.

Ukrayna'nın Karadeniz'de faaliyet gösterme kabiliyetini güçlendirmek amacıyla kurulan "Deniz Yetenek Koalisyonu"na Birleşik Krallık ve Norveç'in liderlik etmektedir.