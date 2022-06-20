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Dünya

Türkiye'ye seyahat yasağının kalkması Suudi Arabistanlıları memnun etti

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırması ülkede memnuniyetle karşılandı.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 23:46 - Güncelleme:
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Suudi Arabistan'ın, Kovid-19 nedeniyle alınan Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırmasının ardından "Türkiye", "Güzel Haberler" ve "Doğrudan seyahat" gibi Arapça olarak yazılan etiketler Twitter'da trend topic oldu.

Abdullatif el-Bekan isimli kullanıcı "Güzel Haberler" etiketi üzerinden kararı değerlendirerek, "Güzel haber gerçekten, gidilecek yerler çoğaldı, uçak bilet fiyatları ve genel olarak seyahat masrafları düştü." ifadesini kullandı.

Hanine isimli bir başka kullanıcı, "Güzel haber böyle olur, çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Abdurrahman el-Mahrazi, "Doğrudan seyahat" etiketiyle kararı "Taif ve Abha, üzgünüm, bu yaz, aşıklar şehri İstanbul yazı." şeklinde yorumladı.

"Türkiye" etiketiyle ise Fehd isimli kullanıcı, "Türkiye'de seyahat aşıkları, tebrikler." ifadesini kullandı.

Bazı kullanıcılar da Türkiye'ye yaptıkları ziyaretlerde çektikleri fotoğrafları paylaştı.

Suudi Arabistan bugün, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Vietnam ve Etiyopya'ya seyahat yasağının kaldırılması yönünde karar almıştı.

Suudi Arabistan, 24 Mayıs'ta Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 16 ülkeye seyahat yasağı getirmişti.

Yasak getirilen ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Lübnan, Suriye, İran, Afganistan, Hindistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Belarus ve Venezuela bulunuyordu.

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