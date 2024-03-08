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Dünya

Türkiye'ye teşekkür edip açıkladı: Türk savunma şirketleriyle üretimi güçlendirmek istiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği güvenilir destek için teşekkür ederek, 'Türk savunma şirketleriyle ikili işbirliğini ve ortak üretimi güçlendirmek istiyoruz.' dedi.

AA8 Mart 2024 Cuma 20:23 - Güncelleme:
Türkiye'ye teşekkür edip açıkladı: Türk savunma şirketleriyle üretimi güçlendirmek istiyoruz
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği güvenilir destek için teşekkür ederek, Kırım Tatarları da dahil olmak üzere tüm Ukraynalı savaş esirlerinin serbest bırakılması konusunda da Türkiye'nin yardımına ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Zelenski, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'daki görüşmesinin başladığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Ukrayna'ya verdiği güvenilir destekten dolayı Türkiye'ye minnettarım." ifadesini kullandı.

İki ülkenin, tüm bölgenin ve küresel gıda güvenliğinin sağlanmasının "Karadeniz'de koşulsuz seyir güvenliği" gerektirdiğini vurgulayan Zelenski, bunu hep birlikte başarabileceklerini kaydetti.

Zelenski, "Türk savunma şirketleriyle ikili işbirliğini ve ortak üretimi güçlendirmek istiyoruz." ifadesine yer verdi.

Savaş esirlerinin serbest bırakılması hususunda ise Zelenski, "Rusya'nın esir tuttuğu Kırım Tatarları dahil savaş esirlerimizin ve vatandaşlarımızın serbest bırakılması konusunda da Türkiye'nin yardımına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, resmi ziyaret kapsamında bugün öğle saatlerinde İstanbul'a gelmişti.

Zelenski, 7 Temmuz 2023'te de Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmüştü.

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