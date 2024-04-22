Terörü bitirmek için operasyon hazırlıklarını sürdüren Türkiye'ye karşı PYD elebaşı Salih Müslim'den itiraf niteliğinde açıklamalarda geldi. Müslim "Türkiye, bütün düzlüklerde bulunan şehirlerde. Erbil başta olmak hepsini eline geçirmiş durumda. Kimse bunları çıkaramaz" sözleri ise terör örgütünün çaresizliğini gözler önüne serdi. Diğer yandan PYD elebaşı Hamas'ı da hedef alarak "Yahudiler Orta Doğu'nun realitesi. Biz Yahudilerle çelişmeyi kabul etmeyiz" ifadeleriyle Siyonistlere selam çaktı..

Türkiye önümüzdeki aylarda askeri harekat planlarken PKK, YPG ve PYD'yi korku sardı.

Müslim, Türkiye'yi tehdit olarak gördüklerini dile getirip "Tehditlerin başını Türkiye çekiyor. Yeni Osmanlı projesi, bir de misak-i milli meseleleri var. Bu projeler de Rojava'dan başlatılmak isteniyor" dedi.

"TÜRKİYE ERBİL BAŞTA OLMAK ÜZERE DÜZLÜKTEKİ ŞEHİRLERİ ELE GEÇİRDİ"

Irak'taki federe yapının zarar görmesinden duyduğu endişeyi dile getiren Salih Müslim, "Federatif bir sistem var. Bunun da muhakkak korunması gerekiyor ancak öyle görünüyor ki Türkiye artık onları ele geçirmiş, teslim almış durumda. Bu da yetmiyormuş gibi ilişkileri Bağdat'la da sıkılaştırıyorlar. 100 civarında üstleri var, askerleri var. Hiç böyle dağlık alanlarda falan değil. Türkiye, bütün düzlüklerde bulunan şehirlerde. Erbil başta olmak hepsini eline geçirmiş durumda. Kimse bunları çıkaramaz. Çok dikkat etmek gerekiyor. Akıllı davranmak gerekiyor" şeklinde konuştu..

İSRAİL'E ARKA ÇIKTI

Elebaşı Salih Müslim, PKK/PYD/YPG'nin küresel çete ve siyonizmin maşası olduğunu da verdiği beyanatlarla tescilledi. Soykırıma karşı varoluş mücadelesi veren Filistinlilerin oluşturduğu Hamas'ı hedef alan Müslim, "Yahudiler Orta Doğu'nun realitesi. Biz Yahudilerle çelişmeyi kabul etmeyiz" deyip İsrail'e arka çıktı.

Müslim şu ifadeleri kullandı;

"Hamas'ın fikirleri çözüm getirmez. Yahudiler zaten tarih boyunca Ortadoğu'nun bir parçasıdır. Ortadoğu'nun bir realitesidir. Biz bunu da kabul ediyoruz. İsrail kurulmadan önce zaten çoğu Mezopotamya'da, Kurdistan'da(sözde) yaşıyorlardı. Kürtlerle onların arasında bir çelişki yoktu. Böyle bir çelişkiyi kabul etmeyiz"