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Dünya

Türklerin kontrolüne geçecek! Yakıp yıkarak terk ediyorlar

Ermeniler, ay sonunda Azerbaycan'ın kontrolüne geçecek olan Laçın'daki evleri ve ormanlık alanları yakarak şehri terk ediyor. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği Karabağ'da Laçın ve çevresindeki bazı köylerde yaşayan Ermeniler, Ağustos ayı sonunda yasa dışı yerleştikleri bölgeden ayrılacak ve şehir Azerbaycan'ın kontrolüne geçecek.

IHA18 Ağustos 2022 Perşembe 10:29 - Güncelleme:
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Ay sonunda Azerbaycan'ın kontrolüne geçecek olan Laçın'a yasa dışı yerleşen Ermeniler, teslim tarihinden önce şehre hasar vermeye devam ediyor. Bölgedeki Ermeniler binaları, ormanları ateşe vererek Laçın'ı terk ediyor. Ermeni yerleşimcilerin evleri yaktığı ve çevreye zarar verdiğini gösteren birçok sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki topladı.

TÜRKLERİN KONTROLÜNE GEÇECEK

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği Karabağ'da Laçın ve çevresindeki bazı köylerde yaşayan Ermeniler, Ağustos ayı sonunda yasa dışı yerleştikleri bölgeden ayrılacak ve şehir Azerbaycan'ın kontrolüne geçecek.

1 Aralık 2020'de işgalden kurtarılan Laçın ve çevresindeki köylerde ayrıca Orta Doğu'dan gelen birçok göçmen de yasa dışı olarak yaşıyor. Göçmenler ve bölgedeki geçici Rus birlikleri de şehirden ay sonuna kadar ayrılacak.

Öte yandan Azerbaycan'ın Laçın çevresindeki yol inşaatının önemli bir kısmının tamamlanmasıyla Azerbaycan'ın şehir üzerindeki kontrolü için geriye sayım başladı.

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