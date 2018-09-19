Türkmeneli televizyonu Sincar'daki terör örgütü PKK kamplarını görüntüledi
Merkezi Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Türkmeneli televizyonu, ülkenin kuzeyinde, kendisine Türkiye sınırında yaşam alanı bulan PKK'ya ait askeri hareketliliği görüntüledi. Görüntülerde Sincar kent merkezi ile Sincar dağında PKK unsurlarının eğitim faaliyetlerine devam ettiği görülüyor.
Türkmeneli televizyonu Sincar'daki PKK kamplarını görüntüledi.
Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK tarafından boşaltıldığı iddia edilen kampları görüntüleyen televizyon ekibi, PKK kadrosunun buralarda faaliyette olduğunu tespit etti. Bu kamplarda PKK bünyesinde görevli olduğunu saklamayan kişiler, mevcut örgüt yapısının adının YBŞ yani "Şengal Direniş Birlikleri" olarak değiştirildiğini belirtiyorlar.
Öte yandan, PKK'ya ait poster, bayrak ve flamalar ile Abdullah Öcalan'ın resimlerine Sincar'da sıkça rastlanıyor.
Görüntülerde, Türk Hava Kuvvetleri'nin 15 Ağustos'ta gerçekleştirdiği operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Zeki Şengal kod isimli İismail Özden'in portresinin de Sincar Dağı'na yerleştirildiği dikkat çekiyor.
Türkmeneli televizyonu, Sincar'ın merkezinde PKKk'ya ait karargahların bulunduğunu belirtiyor.
(NTV)
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