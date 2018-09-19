Türkmeneli televizyonu Sincar'daki terör örgütü PKK kamplarını görüntüledi

Türkmeneli televizyonu Sincar'daki PKK kamplarını görüntüledi.

Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK tarafından boşaltıldığı iddia edilen kampları görüntüleyen televizyon ekibi, PKK kadrosunun buralarda faaliyette olduğunu tespit etti. Bu kamplarda PKK bünyesinde görevli olduğunu saklamayan kişiler, mevcut örgüt yapısının adının YBŞ yani "Şengal Direniş Birlikleri" olarak değiştirildiğini belirtiyorlar.

Öte yandan, PKK'ya ait poster, bayrak ve flamalar ile Abdullah Öcalan'ın resimlerine Sincar'da sıkça rastlanıyor.