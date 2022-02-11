Türkmenistan, 2021'de 83 milyar 773 milyon metreküp doğal gaz üretti

AA 11 Şubat 2022 Cuma 23:51 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 23:53

Türkmenistan'ın resmi televizyonu Altın Asır'ın haberine göre Ulusal Konseyinin üst meclisi Halk Meclisinde enerji sektörüne ilişkin bir toplantı yapıldı.

Toplantıda, petrol ve doğal gaz sektöründen sorumlu Kabine Bakanı Şahım Abdrahmanov bir rapor açıkladı.

Rapora göre, Türkmenistan'da 2021'de 83 milyar 773 milyon metreküp doğal gaz üretildi.

Doğal gaz ihracatının 2020'ye göre yüzde 34,8 arttığı belirtilen raporda, geçen yıl üretilen doğal gaz miktarının Türkmenistan'ın bağımsızlığını kazandığı ilk günden bu yana en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Türkmenistan'ın 2021'de Çin'e 34 milyar metreküp doğal gaz ihracatı yaptığı kaydedilen raporda, aynı dönemde Rusya'ya ise 10 milyar metreküp satış gerçekleştirildiği vurgulandı.