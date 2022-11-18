Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

İki günlük resmi ziyaret için beraberindeki parlamento heyetiyle Türkmenistan'ın Aşkabat şehrine gelen Şentop, ziyareti kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'la baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalbi selamlarını getirdiğini aktaran Şentop, dost ve kardeş Türkmenistan'ı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şentop, Berdimuhamedov'un 2022'de Türkmen halkının büyük teveccühüyle devlet başkanı seçildiği yeni dönemin, ülkeleri ve bölgeleri için hayırlı olması temennisini paylaştı.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılını kutladıklarını söyleyen Şentop, Türkiye olarak Türkmenistan'ı uluslararası arenada tanıyan ilk ülke olmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un katkılarıyla son dönemde ikili ilişkilerin büyük bir ivme kazandığına işaret eden Şentop, bu ivmenin Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un da önderliğiyle kardeş halkların çıkarına hizmet edecek şekilde yükseltileceğine inancının tam olduğunu söyledi.

Şentop, Türkiye'nin tüm uluslararası platformlarda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkmenistan'a desteğini sürdüreceğini ifade etti.

- "5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİNİ EN KISA ZAMANDA YAKALAMAK ARZUSUNDAYIZ"

İki kardeş ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesini arzu ettiklerini belirten Şentop, 2021'de iki ülke arasındaki ticaret hacminin Kovid-19 salgını koşullarına rağmen bir önceki yıla göre yüzde 41 artarak 2 milyar doları, 2022 yılının 9 ayındaki toplam ticaret hacminin de 1,5 milyar doları aştığını vurguladı.

Bu oranların halen iki ülke arasındaki potansiyeli yansıtmadığının altını çizen Şentop, geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aşkabat'ı ziyaretinde Gurbanguli Berdimuhamedov'la belirledikleri 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini en kısa zamanda yakalamak arzusunda olduklarını söyledi.

Bu kapsamda özellikle son zamanlarda dünyada yaşanan enerji sıkıntısını aşma konusunda işbirliklerini artırabileceklerine işaret eden Şentop, bilhassa Türkmenistan doğal gazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Batı pazarlarına nakline yönelik ilgili tüm kuruluşların birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Şentop, Hazar'daki Dostluk Sahası'yla ilgili ortak çalışmalarda iki kardeş ülke gördükleri Türkmenistan ve Azerbaycan'la işbirliği yapma arzusunu da ifade etti.

