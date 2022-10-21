Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Türkmenistan, en yakın komşumuz ve güvenilir ortağımız

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinin açıklamasına göre, resmi ziyaret için gittiği Türkmenistan'da Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mirziyoyev, binlerce yıldır Özbek ve Türkmen halklarının yan yana yaşadıklarını ve birbirlerine destek olduklarını söyledi.



Mirziyovev, ülkesi ile Türkmenistan arasındaki çok yönlü ve karşılıklı menfaatlere dayalı iş birliğinin istikrarlı şekilde gelişmekte olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkmenistan, bizim en yakın komşumuz ve güvenilir ortağımız." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke devlet başkanlarının son aylarda altıncı kez bir araya gelmesinin Özbekistan ile Türkmenistan arasındaki özel ilişkilerin açık bir kanıtı olduğunu kaydeden Mirziyoyev, son yıllarda ortak siyasi irade sayesinde Özbekistan-Türkmenistan ilişkilerine yepyeni bir soluk kazandırıldığını ve ikili iş birliğinin stratejik düzeye çıkarıldığını, bugünkü müzakerelerin sonunda hem ikili formatta hem de uluslararası alanda daha yakın iş birliğine yönelik stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin ortak deklarasyonun imzalandığını vurguladı.

Mirziyoyev, "Türkmenistan ile ortaklığın daha da güçlendirilmesi, Özbekistan'ın dış politikasının değişmez bir önceliğidir." diye konuştu.

Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Konseyi çerçevesinde bölgesel iş birliğini daha da güçlendirme konusunda anlaştıklarını kaydeden Mirziyoyev, görüşmede Afganistan'daki durumun bir an önce istikrara kavuşturulmasına ve önemli altyapı projelerinin desteklenmesine yönelik çabaların geliştirilmesi konusunda da anlaştıklarını söyledi.

Mirziyoyev, müzakerelerin sonuçlarının Özbekistan ile Türkmenistan arasındaki dostluğu, iyi komşuluğu ve stratejik ortaklığı güçlendirmeye hizmet edeceğini sözlerini ekledi.