İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2022 Cuma / 8 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,9484
  • EURO
    16,4711
  • ALTIN
    954.253
  • BIST100
    2045.56
Dünya

Türkmenistan halkı yarın sandık başında

Türkmenistan halkı, devlet başkanı seçimi için yarın sandık başına gidecek.

AA11 Mart 2022 Cuma 10:29 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 10:29
ABONE OL

Türkmenistan Merkez Seçim Komisyonunun açıklamasına göre seçimde, Serdar Berdimuhamedov, Agacan Bekmuradov, Babamurat Meredov, Kakageldi Sariyev, Berdimammet Gurbanov, Maksatmurat Övezgeldiyev, Perhat Begencov, Maksat Ödeşov ve Hıdır Nunnayev olmak üzere 9 aday yarışacak.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, yeniden aday olmayacağını belirterek gençlerin yönetime gelmesini desteklemek için erken seçim kararı almıştı. Berdimuhamedov, kendisi sadece Halk Meclisi Başkanlığını yürüteceğini açıklamıştı.

Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay İşbirliği Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı ve yabancı ülkelerden temsilciler, seçimleri takip edecek.

Oy verme işlemleri yerel saatle 07.00'da başlayacak, 19.00'da sona erecek.

Seçimde 18 yaşını doldurmuş, yurt içi ve yurt dışındaki Türkmen vatandaşlar oy kullanabilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.