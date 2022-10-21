Türkmenistan ile Özbekistan, stratejik işbirliğini derinleştiriyor

Resmi ziyaret kapsamında Türkmenistan'a gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev için başkent Aşkabat'taki "Oğuzhan Sarayı"nda resmi karşılama töreni yapıldı.

Törenin ardından liderler, yaptıkları ikili görüşmede Türkmen-Özbek ilişkilerinin kapsamlı şekilde geliştirilmesiyle ilgili konuları ele aldı.

Görüşme, iki ülkenin resmi heyetlerinin katılımıyla genişletilmiş formatta devam etti.

İki lider, iş birliğinin mevcut durumu, gelecekteki fırsatlar, bölgesel ve uluslararası karşılıklı çıkar konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Uluslararası ve bölgesel yapılar da dahil olmak üzere siyasi-diplomatik sistemdeki etkileşimleri harekete geçirmek, Orta Asya bölgesinde barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, hükümetler arası ilişkilerde barış ve güven kültürünü güçlendirmek, Afgan sorununda çabaları birleştirmek, su ve enerji kaynakları, Aral sorunu, karşılıklı ticaret hacminin artırılması konuları görüşmenin ana gündem maddelerini oluşturdu.

Taraflar, enerji, ulaşım sistemleri, komşu bölgeler arasında doğrudan ilişkilerin geliştirilmesi, kimya endüstrisi, endüstriyel iş birliği ve kültürel-insani sistemde iş birliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

İki lider, Türkmenistan ile Özbekistan hükümetleri arasında 5 Ekim 2021'de imzalanan anlaşma çerçevesinde Türkmenistan-Özbekistan sınırında "Ticaret Bölgesi'nin" oluşturulması ve faaliyet alanlarının düzenlenmesinin önemine işaret etti.

- İMZALANAN ANLAŞMALAR

Görüşmelerin ardından iki lider, ülkelerinin hükümetleri, bakanlıkları ve ticari kurumları düzeyinde çok taraflı Türkmenistan-Özbekistan iş birliğini genişletmeyi amaçlayan belgeleri imzaladı.



İmzalanan anlaşmalar arasında 2022-2024 dönemi için siyasi diyalog, parlamenter, ticari ve ekonomik iş birliği, kültürel ve insani alışverişin etkinleştirilmesi için eylem planı, bilimsel ve teknik iş birliği, ikili dış ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi, tarımda iş birliğinin daha da genişletilmesi, İlaç ve Tıbbi Cihazların Kaydı Sözleşmesi yer aldı.

Öte yandan elektrik, gümrük, veterinerlik ve hayvancılık, sinematografi ve diğer alanlarda da bazı anlaşmalar sağlandı.