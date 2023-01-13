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Dünya

Türkmenistan seçime hazırlanıyor

Türkmenistan'da anayasaya göre 5 yılda bir yapılan milletvekilliği seçimleri, 26 Mart'ta gerçekleştirilecek.

AA13 Ocak 2023 Cuma 18:19 - Güncelleme:
Türkmenistan seçime hazırlanıyor
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Merkez Seçim Kurulu ve Referandum Merkezinin açıklamasına göre, 26 Mart'ta 7. dönem milletvekilleri seçimi, 5. dönem bölge, ilçe ve kent halk maslahatı üyeleri ile 9. dönem konsey üyelerinin seçimleri yapılacak.

Türkmenistan Meclisinde 125 milletvekili bulunuyor.

DEVLET BAŞKANI SEÇİMİ İÇİN SANDIK BAŞINA GİTMİŞTİ

Türkmenistan'da halk yeni devlet başkanını seçmek üzere 12 Mart 2022'de yerel saatle 07.00'de oy verme işlemi için sandık başına gitmişti.

Merkez Seçim Komisyonu, başkanlık seçiminde oy kullanacak kayıtlı seçmen sayısını 3 milyon 435 bin 950 olarak açıklamıştı.

Sandıkların 19.00'da kapandığı seçimde, Merkez Seçim Komisyonunun onayladığı 9 aday yarışmıştı.

Seçimi, oyların yaklaşık yüzde 73'ünü alan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un oğlu Serdar Berdimuhamedov kazanmıştı.

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