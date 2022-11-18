''Türkmenistan, Türkiye'nin bölgesel rolünü ve hedeflerini daima destekliyor''

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Şentop, beraberindeki parlamento heyeti ile resmi ziyaret için bulunduğu Türkmenistan'da Berdimuhamedov ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Heyetler arası görüşmede Berdimuhammedov'un davetine icabetle, dost ve kardeş ülke Türkmenistan'ı ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının selamlarını getirdiğini söyledi.

Şentop, "Berdimuhamedov'un katkılarıyla ikili ilişkilerin kazandığı ivmenin, gelecek dönemde de karşılıklı saygı, işbirliği ve kardeş halkların ortak çıkarlarına hizmet anlayışıyla artacağına, aramızdaki 'kemik' kardeşliğinin daha da güçleneceğine inanıyorum." dedi.

Parlamentolar arası ilişkilere de iyi bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Şentop, parlamentolar arasında imzalanan işbirliği protokolünün bu konudaki güçlü iradelerinin bir nişanesi olacağını vurguladı.

Şentop, Türkmenistan ziyaretleri kapsamında gün içinde Ulusal Konsey Genel Kuruluna hitap etmiş olmasının da hem parlamentolar hem de halklar arasındaki yakınlığı ortaya koyma noktasında özel bir anlam taşıdığına inandığını belirtti.

- "TÜRKMENİSTAN'IN TDT'YE GÖZLEMCİ ÜYELİĞİ, İŞBİRLİĞİNE YENİ BOYUT KAZANDIRDI"

Türkmenistan'ın, Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye olmasıyla ülkeleri arasındaki ikili ve bölgesel işbirliğinin yeni bir boyut kazandığını söyleyen Mustafa Şentop, "Türkmenistan'ı en kısa zamanda Teşkilat'a tam üye olarak görmeyi arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkmenistan'ın Türk Devletleri Parlamenter Asamblesine (TÜRKPA) üye olma kararından duydukları memnuniyeti dile getiren Şentop, Berdimuhamedov'un Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyine katılmasının da Konseye büyük güç kattığını ifade etti.

- "ERDOĞAN İLE VERİMLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Berdimuhamedov da görüşmede Türkiye ile Türkmenistan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin son dönemde ciddi anlamda geliştiğini söyleyerek, geçen yıl kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ilişkilere büyük bir ivme kazandırdığına dikkati çekti.

Bu toplantıda gelecekte yapılacak ortak çalışmalar ve her iki ülke açısından önem teşkil eden bölgesel ve küresel konular hakkında önemli değerlendirmelerde bulunulduğuna işaret eden Berdimuhamedov, geçen hafta Semerkant'ta yapılan TDT Devlet Başkanları Konseyi toplantısında da bu kapsamda Erdoğan ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini vurguladı.

Berdimuhamedov, "Türkiye ve Türkmenistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yaptıkları girişimleri sistematik olarak karşılıklı destekliyoruz. Türkmenistan'ın BM Genel Kuruluna sunduğu 17 karar tasarısına Türkiye'nin ortak sunucu olmasından dolayı müteşekkiriz." dedi.

- "TÜRKMENİSTAN, TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL ROLÜNÜ VE HEDEFLERİNİ DAİMA DESTEKLİYOR"

Türkmenistan'ın, 2025'in BM tarafından "Barış ve Güven" yılı ilan edilmesine yönelik önerisine Türkiye gibi dost ülkeler tarafından destek verilmesini arzuladıklarını dile getiren Berdimuhamedov, "Türkmenistan, Türkiye'nin uluslararası ve bölgesel rolünü ve barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini daima destekliyor." dedi.

Türkmenistan-Azerbaycan-Türkiye arasındaki üçlü ilişkilere de büyük önem verdiklerini belirten Berdimuhamedov, üçlü devlet başkanları zirvesinin Türkmenistan'da düzenlemesine hazır olduklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zirve vesilesiyle Türkmenistan'a davet ettiklerini bir kez daha duyurduklarını söyledi.

- TBMM İLE HALK MASLAHATI ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

Şentop'un ziyareti kapsamında TBMM ile Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole iki ülke parlamentolarını temsilen Şentop ve Berdimuhamedov tarafından imza atıldı.

İmza töreninin ardından Şentop, bu protokolün, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki dostluk ve kardeşliği güçlendirme konusunda duydukları arzunun ve ortak iradenin göstergesi olduğunu söyledi.

Şentop, "İmzalanan bu protokol, iki ülke arasındaki temasları her seviyede artıracak ve müşterek çıkarlar gözetilerek ihtiyaç duyulan adımlar ivedilikle atılacaktır." dedi.