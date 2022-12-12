Türkmenistan'da kutlamalar başladı

Türkmenistan'da 12 Aralık 1995'te Birleşmiş Milletler tarafından tescil edilen Tarafsızlık Günü büyük coşkuyla kutlandı.

Bu sene Tarafsızlık Gününün 27. yıl dönümü kapsamında ülke genelinde birçok kültürel etkinlik düzenlendi. Bayram dolayısıyla resmi etkinlik Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un katılımıyla gerçekleşti. Başkent Aşkabat'taki Tarafsızlık Anıtı'na çelenk konuldu. Törene, Türkmenistan Bakanlar Kurulu başkan yardımcıları, bakanlar ve sivil örgüt temsilcileri katıldı.

- TÜRKMENİSTAN LİDERİ'NDEN KUTLAMA MESAJI

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Tarafsızlık Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında ülkenin tarafsızlığının dış politikadaki önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"2022-2028 Dönemi Tarafsız Türkmenistan Dış Politikası Konsepti gereğince Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Şangay İşbirliği Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Bağlantısızlar Hareketi ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi saygın uluslararası kuruluşlarla ve Pasifik Okyanusu ve Asya ülkeleri, Orta Doğu, Avrupa ve Amerika ile çeşitli alanlarda ilişkilerimizi güçlendirmeye ve zenginleştirmeye büyük önem veriyoruz."

- TARAFSIZLIK BAYRAMI DOLAYISIYLA KONSER DÜZENLENDİ

Türkmenistan'ın Tarafsızlık Bayramı dolayısıyla başkent Aşkabat'taki Devlet Kültür Merkezi Sarayı'nda konser düzenlendi. Konserde Türkmenistan'ın Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un "Yaşasın Barış" isimli şiirine bestelenen farklı yabancı dillerdeki şarkı ve video klip gösterildi.

Dünyada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üye ülkelerince 1995 ve 2015 yıllarında tarafsızlık statüsü 2 defa tescillenen tek ülke konumunda olan Türkmenistan'ın girişimleri ile BM Genel Kurulunun 2 Şubat 2017'de yapılan 71. oturumunda 12 Aralık'ın Uluslararası Tarafsızlık Günü olarak ilan edilmesine oybirliğiyle karar verilmişti.