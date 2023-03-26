İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2023 Pazar / 5 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,054
  • EURO
    20,5095
  • ALTIN
    1211.96
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkmenistan'da milletvekili seçimleri için oy verme işlemi sona erdi
Dünya

Türkmenistan'da milletvekili seçimleri için oy verme işlemi sona erdi

Türkmenistan'da milletvekili, Halk Maslahatı ve yerel yönetim organlarının temsilcilerinin seçimi için oy verme işlemi tamamlandı.

AA26 Mart 2023 Pazar 18:21 - Güncelleme:
Türkmenistan'da milletvekili seçimleri için oy verme işlemi sona erdi
ABONE OL

Ülke genelindeki 2 bin 644 sandıkta oy verme işlemleri yerel saatle 19.00'da sona erdi. Seçilecek milletvekilli, Halk Maslahatı ve yerel yönetim organlarının temsilcileri 5 yıl boyunca görevde kalacak.

Seçimlerde Türkmenistan Demokrat Partisi, Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Partisi ile Türkmenistan Tarım Partisinin ve sivil inisiyatif gruplarının adayları yer alırken, milletvekilliği seçimlerinde üç siyasi partiden toplam 175 aday ve sivil inisiyatif gruplarının 83 adayı olmak üzere toplamda 258 aday Meclisteki 125 koltuk için yarıştı.

Milletvekilleri, Halk Maslahatı ve yerel yönetim organlarının temsilcilerinin seçimlerinde 2 bin 855 yerel ve yaklaşık 80 uluslararası kuruluşun temsilcileri gözlemci olarak yer aldı.

Türkmenistan'da, Merkez Seçim ve Referandumlar Kurulu tarafından 3 milyon 496 bin 475 kayıtlı seçmen olduğu açıklanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.