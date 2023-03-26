Türkmenistan'da milletvekili seçimleri için oy verme işlemi sona erdi

Ülke genelindeki 2 bin 644 sandıkta oy verme işlemleri yerel saatle 19.00'da sona erdi. Seçilecek milletvekilli, Halk Maslahatı ve yerel yönetim organlarının temsilcileri 5 yıl boyunca görevde kalacak.

Seçimlerde Türkmenistan Demokrat Partisi, Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Partisi ile Türkmenistan Tarım Partisinin ve sivil inisiyatif gruplarının adayları yer alırken, milletvekilliği seçimlerinde üç siyasi partiden toplam 175 aday ve sivil inisiyatif gruplarının 83 adayı olmak üzere toplamda 258 aday Meclisteki 125 koltuk için yarıştı.

Milletvekilleri, Halk Maslahatı ve yerel yönetim organlarının temsilcilerinin seçimlerinde 2 bin 855 yerel ve yaklaşık 80 uluslararası kuruluşun temsilcileri gözlemci olarak yer aldı.

Türkmenistan'da, Merkez Seçim ve Referandumlar Kurulu tarafından 3 milyon 496 bin 475 kayıtlı seçmen olduğu açıklanmıştı.