Türkmenistan'da ''Türkmenistan Halk Maslahatı'' kuruldu

Altın Asır televizyon kanalının haberine göre, başkent Aşkabat'taki Maslahat Sarayı'nda Ulusal Konsey üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Gurbanguli Berdimuhamedov'un başkanlık ettiği toplantıda, yasal teklifleri inceleme ve onaylama gibi geniş yetkilere sahip Türkmenistan Halk Maslahatının kurulmasına ilişkin düzenleme kabul edildi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un imzaladığı kararnameyle Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı olarak Gurbanguli Berdimuhamedov atandı. Gurbanguli Berdimuhamedov'a "Türkmen Halkının Milli Lideri" unvanı verildi.

Türkmenistan Halk Maslahatının toplanması için üye tam sayısının üçte ikisinin hazır bulunması gerekecek. Türkmenistan Halk Maslahatı, Başkan tarafından veya gerektiğinde üye tam sayısının üçte birinin önerisiyle yılda en az bir kez toplanacak.

- GENİŞ YETKİLERE SAHİP

Türkmenistan Halk Maslahatının yetkileri arasında, Anayasa'ya uygun kanunları kabul etmek, bunlarda değişiklik veya bunlara eklemeler yapmak için teklifleri incelemek ve onaylamak, ülkenin iç ve dış politikasının ana yönlerini ve siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma programlarını belirlemek, Türkmenistan Devlet Başkanı'nın yıllık konuşmasını dinlemek, barış ve güvenlik konularını değerlendirmek, Türkmenistan yasalarının öngördüğü diğer yetkileri kullanmak yer alıyor.

Türkmenistan Halk Maslahatını kurmak ve ülkenin yeniden tek meclisli parlamento sistemine geçmesiyle ilgili teklif, 11 Aralık 2022'de Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından yapılmıştı.