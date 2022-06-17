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Dünya

Türkmenistan'dan yeni ulaşım projesi

Türkmenistan, Türkmenbaşı şehrinden Kazakistan sınırına kadar ulaşan yeni kara yolu projesini hayata geçirecek.

AA17 Haziran 2022 Cuma 13:02 - Güncelleme:
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Türkmenistan devlet haber ajansı TDH'nın haberine göre, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, yeni ulaşım projesine imza attı.

Proje çerçevesinde, uluslararası ulaşım koridorlarını oluşturmak, yük ve yolcu taşımacılık sistemini geliştirmek amacıyla Türkmenbaşı şehrinden Kazakistan sınırına kadar uzanan kara yolu inşa edilecek. Türkmenbaşı-Garaboğaz kara yolu güzergahında, Garaboğaz Körfezi üzerinde iki şeritli kara yolu köprüsünün inşası da projenin bir parçasını oluşturacak.

Ukrayna'nın "Altkom" kara yolu şirketinin kuracağı Garaboğaz Köprüsü'nün inşası bu yıl başlayacak. Projenin 2024'te tamamlanması öngörülüyor.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un Tahran ziyaretinde, taşımacılık ve transit iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat imzalanmıştı.

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