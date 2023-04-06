TÜRKSOY temsilcileri BM'de bir araya geldi

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal'ın ev sahipliğindeki toplantıya TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, TÜRKSOY Dönem Koordinatörü Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan Daimi Temsilcileri, Türkmenistan ve Özbekistan Daimi Temsilci Yardımcıları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti New York Temsilcisi Mehmet Dana katıldı.

Önal, üye ülkeler arasında kültür ve sanat alanlarındaki işbirliğinin artırılmasında temel bir rol oynadığını belirttiği TÜRKSOY'un faaliyetlerinin BM zemininde diğer üye ülke Daimi Temsilcilikleriyle işbirliği ve eş güdüm içerisinde desteklemeye devam edileceğini söyledi.

Raev ise Türk dünyasındaki ilk Türk işbirliği teşkilatı olan TÜRKSOY'un 30. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bu yıl New York'ta yapılması öngörülen etkinlikler hakkında bilgi verirken katılımcılar bu konuda görüş alışverişinde bulundu.