İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2023 Perşembe / 16 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2573
  • EURO
    21,0823
  • ALTIN
    1251.12
  • BIST100
    4919.87
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

TÜRKSOY temsilcileri BM'de bir araya geldi

Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) temsilcileri, New York ziyaretleri vesilesiyle Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nde bir toplantı gerçekleştirildi.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 00:52 - Güncelleme:
TÜRKSOY temsilcileri BM'de bir araya geldi
ABONE OL

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal'ın ev sahipliğindeki toplantıya TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, TÜRKSOY Dönem Koordinatörü Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan Daimi Temsilcileri, Türkmenistan ve Özbekistan Daimi Temsilci Yardımcıları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti New York Temsilcisi Mehmet Dana katıldı.

Önal, üye ülkeler arasında kültür ve sanat alanlarındaki işbirliğinin artırılmasında temel bir rol oynadığını belirttiği TÜRKSOY'un faaliyetlerinin BM zemininde diğer üye ülke Daimi Temsilcilikleriyle işbirliği ve eş güdüm içerisinde desteklemeye devam edileceğini söyledi.

Raev ise Türk dünyasındaki ilk Türk işbirliği teşkilatı olan TÜRKSOY'un 30. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bu yıl New York'ta yapılması öngörülen etkinlikler hakkında bilgi verirken katılımcılar bu konuda görüş alışverişinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.