TÜRKSOY'un 30'uncu yılı Kırgızistan'da kutlandı

TÜRKSOY ile Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Bakanlığı işbirliğinde Kırgız Ulusal Filarmonisinde "Biz beraberiz" temasıyla konser programı düzenlendi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov, TÜRKSOY'un kuruluşunun 30. yılını tebrik ederek, ortak kültürel programlarının halkları daha da yakınlaştırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un tebrik mesajını okuyan Devlet Sekreteri Süyünbek Kasmambetov, TÜRKSOY'a üye ülke halklarının kültürünü gelecek nesillere aktarmak için büyük sorumluluk düştüğünü aktardı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev, TÜRKSOY'un kuruluşunun medeniyetin bayramı olduğunu vurgulayarak, "TÜRKSOY'a üye ülke halkların dili, dini, tarihi, kanı, kültürü birdir. Biz birlikteyiz. Biz Türk'üz." dedi.

Türk kültür ve sanatına katkıda bulunan Kırgızistan sanat insanlarına TÜRKSOY'un 30. yılı madalyası takdim edilen programda, tiyatrocular Kırgızların göçebe hayatını sahneledi.

Türk dünyasının ses sanatçıları, müzisyenleri ve dans toplulukları da kendi ülkelerine özgü geleneksel müziklerini ve gösterilerini sundu.

TÜRKSOY'un kutlamaları, dün Bişkek'te resim ve kitap serginin açılışıyla başlamıştı.

Kutlamalar sırasıyla Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin başkenti Ankara'da devam edecek.