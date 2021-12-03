TUSAŞ'ın ürettiği HÜRKUŞ, kardeş ülke semalarında

AA 3 Aralık 2021 Cuma 19:32 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 19:32

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, iki HÜRKUŞ uçağının gösteri amacıyla Bakü'ye getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, Türk ve Azerbaycanlı pilotların HÜRKUŞ'larla gösteri uçuşları yaptığı belirtildi. Uçuşları Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zekeriya Yalçın ve diğer yetkililer izledi.

Pilotlar, uçuş sonrasında uçaktan inerken Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını dalgalandırdı.

Gösteri sonrasında davetlilere HÜRKUŞ'la ilgili brifing verildi.