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Donald Tusk: Brexit'çiler için cehennemde özel bir yer var

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, 'Brexit'çiler için cehennemde özel bir yer var' dedi.

  • star.com.tr
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Reuters'ta yer alan habere göre, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk Belçika'nın başkenti Brüksel'de İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile düzenlediği ortak basın toplantısında Brexit  süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Nasıl yapılacağı konusunda herhangi bir planları olmadan Brexit'i destekleyenler için cehennemdeki özel yerin neye benzediği merak ettiğini söyleyen Tusk, önlerindeki en önemli konunun "anlaşmasız ayrılığı" önlemek olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in perşembe günü Brüksel'e geleceğini ve AB ülkelerinin May hükümetiyle üzerinde mütabakata varılan ayrılık anlaşmasının dışında başka bir önerilerinin olmadığını belirten Tusk,  AB'nin Brexit'in çıkmazının nasıl kırılacağına dair May'in "gerçekçi öneriler" ile geleceğini umduğunu ifade etti.

 

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