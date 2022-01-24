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Dünya

Twitter, Filipinler'de devlet başkanı adayı Marcos'la bağlantılı hesapları askıya aldı

Sosyal medya şirketi Twitter, Filipinler'de devlet başkanlığı seçimi için aday olan 'Bongbong' lakaplı Ferdinand Marcos Jr'ı destekleyen yüzlerce hesabı askıya aldığını duyurdu.

AA24 Ocak 2022 Pazartesi 11:02 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 11:03
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Ülke basınındaki habere göre, Twitter'dan yapılan açıklamada, Ferdinand Marcos Jr'ı tanıtan 300'den fazla hesabın, spam ve manipülasyon kurallarını ihlal ettiği için dondurulduğu bildirildi.

Açıklamada, bu hesaplarla ilgili soruşturmaların devam ettiği belirtildi.

- FERDİNAND MARCOS JR, EKİMDE ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Filipinler'de 1972'de sıkıyönetim ilan ederek dikta rejimi kuran Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand Marcos Jr başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurmuştu.

Komünist güçlere karşı dikta rejimini kuran Marcos'un yaklaşık 20 yıl süren iktidarı, 1986'daki halk ayaklanmasıyla sona ermişti.

Marcos, 1989'da Hawaii'de sürgündeyken hayatını kaybetmişti. Marcos'un oğlu "Bongbong" 1991'de sürgünden dönmesinden bu yana Kongre üyeliği ve senatörlük yaparak siyasi kariyerini sürdürmüş, 2016'da devlet başkanlığı seçimine aday olmuş ancak seçilememişti.

Marcos, 5 Ekim 2021'de bu yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimine adaylığını açıklamıştı.

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