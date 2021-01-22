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Dünya

Twitter iğrençliğini bir kez daha gösterdi! Küçük çocuğa şantaj yapılan görüntüleri kaldırmadı

Sosyal medya platformu Twitter, iğrenç yüzünü bir kez daha gösterdi. Türkiye'de sadece hükümete yakın oldukları gerekçesiyle 7 bin 340 hesabı keyfe keder kapatan Twitter, reşit olmayan çocuklara şantaj malzemesi olarak kullanılan müstehcen görüntüleri kaldırmayı reddetti.

star.com.tr22 Ocak 2021 Cuma 15:09 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 15:12
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Pedofili, cinsel istismar gibi iğrenç hesap ve görüntülere alan açan Twitter, yeni bir skandalla gündemde...

Yeni bir davada, sosyal medya platformunun fuhuş ticareti yapanların reşit olmayan çocuklara şantaj yapmak için paylaştığı görüntüleri, defalarca talep edilmesine rağmen kaldırmadığı belirtildi.

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Çocuk kurban ve annesi tarafından Çarşamba günü Kuzey Kaliforniya'da açılan davada Twitter, çocuk yaştaki bireylere şantaj malzemesi olarak kullanılan görüntüleri kaldırmamakla suçlanıyor.

Mahkeme kayıtlarına göre davacı, bir Snapchat kullanıcısının kendisinin müstehcen görüntüleri paylaştığını, görüntüler çekildiğinde sadece 13 yaşında olduğunu söylüyor.

Davacının iddiasına göre, şantajcıların eline geçen görüntüler, daha sonra şantaj malzemesi olarak kullanıldı. Failler istediklerini yapmaması halinde, görüntüleri ebeveynleri ve okuldaki öğretmen arkadaşlarına göndermekle tehdit etti.

Çocuğun korkarak taleplerini yerine getirdiği ve yeni cinsel içerikli görüntüler gönderdiği belirtildi.

TWİTTER'DA PAYLAŞILDI, İNTİHARIN EŞİĞİNE GELDİ

2019 yılında, John Doe olarak adlandırılan mağdur çocuğun görüntüleri, derlenerek 2 hesap tarafından paylaşıldı.

Ocak 2020'de, sınıf arkadaşları görüntüleri gördü ve mağdura haber verdi.

Bu videoların dolaşıma girmesinden sonra taciz, şiddet ve zorbalıkla karşı karşıya kalan mağdurun, intihara meyilli hale geldiği belirtildi.

TWİTTER'IN İLK İĞRENÇLİĞİ DEĞİL

Daha önce de pedofili ve çocuk istismarını açık açık savunan, görüntüler paylaşan hesaplara göz yuman Twitter'a tepki yağmıştı.

Tüm tepkilere rağmen Twitter o hesap ve görüntülere de herhangi bir müdahalede bulunmadı.

star.com.tr

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