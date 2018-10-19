Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Twitter Suudi Arabistan yanlısı sahte hesapları kapattı

Twitter, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan yanlısı mesajlar yaydığını tespit ettiği 'bot' hesapları kapattı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan yanlısı mesajlar yaydığını tespit ettiği "bot" hesapları kapattı.

ABD'li yayın kuruluşu NBC, Twitter yetkililerine dayandırdığı haberinde, sosyal medya platformunun, Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan yanlısı mesajları yaymaya çalışan ve "bot" olarak adlandırılan elektronik ortamda üretilmiş sahte hesapları kapattı.

Söz konusu hesapların "Hepimiz Muhammed bin Selman'a güveniyoruz" adlı konu etiketi ile aynı anda twitter iletleri atarak en çok konuşulan konular arasına girmeye çalıştığı belirtildi.

NBC, konunun pazar günü en çok konuşulanlar arasına girmesi üzerine şüpheli hesapların listesini Twitter'a bildirmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çin´de bir AVM çalışanı köpekbalıklarının bulunduğu havuza düştü

Çin´de bir AVM çalışanı köpekbalıklarının bulunduğu havuza düştü

Khabib Nurmagomedov-Floyd Mayweather maçı için çılgın rakam

Khabib Nurmagomedov-Floyd Mayweather maçı için çılgın rakam

Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı

Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA