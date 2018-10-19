Twitter Suudi Arabistan yanlısı sahte hesapları kapattı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan yanlısı mesajlar yaydığını tespit ettiği "bot" hesapları kapattı.

ABD'li yayın kuruluşu NBC, Twitter yetkililerine dayandırdığı haberinde, sosyal medya platformunun, Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan yanlısı mesajları yaymaya çalışan ve "bot" olarak adlandırılan elektronik ortamda üretilmiş sahte hesapları kapattı.

Söz konusu hesapların "Hepimiz Muhammed bin Selman'a güveniyoruz" adlı konu etiketi ile aynı anda twitter iletleri atarak en çok konuşulan konular arasına girmeye çalıştığı belirtildi.

NBC, konunun pazar günü en çok konuşulanlar arasına girmesi üzerine şüpheli hesapların listesini Twitter'a bildirmişti.