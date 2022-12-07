Twitter'dan Wikipedia'ya uzanan kirli ağ! Elon Musk skandalı ortaya çıkardı

Dijital çağda iletişim, etkileşim ve müzakere mecrası olarak ortaya çıkan ve bilgi akışının simgesi olarak sunulan dijital platformlarının sanıldığı kadar masum olmadıklarını gösteren çarpıcı gerçekler tek tek ortaya çıkıyor. Özellikle 'özgürlükler platformu' algısı oluşturulan Twitter'ın skandalları, Wikipedia tarafından sansürlenmeye çalışıldı. Twitter'ın el değiştirmesinin ardından yaşanan süreç, karanlık ağı yeniden gözler önüne serdi.

Musk, eski Twitter yönetiminin 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibinin talebi üzerine Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgeleri ifşa etmişti.

Amerikalı araştırmacı-yazar ve gazeteci Matt Taibbi, Twitter hesabından, "Twitter Dosyaları" adlı bir paylaşım serisinde belgelerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Taibbi, 14 Ekim 2020'de New York Post gazetesinin, ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarında yer alan ve "BIDEN SECRET E-POSTALARI" olarak bilinen dosyaları yayınladığını, Twitter'ın bu skandalın yayılmasını engellemek için "çocuk pornografisi" gibi olağandışı durumlar için kullanan bir özelliğini devreye sokarak, Twitter'dan tamamen temizlenmesini sağladığını söyledi.

Twitter'ın, "çocuk pornografisi" olarak değerlendirip ortadan kaldırdığı skandalın, "çocuk pornografisi" ile herhangi bir ilgisi bulunmuyordu. Hikayenin gizlenmesi, Joe Biden'ın 2020 başkanlık kampanyasını seçimden günler önce Hunter Biden'ın uyuşturucu kullanımı ve iş anlaşmalarını içeren büyük bir skandaldan korudu.

Twitter'ın Biden'ı koruma politikasından dönemin Beyaz Saray Sözcüsü Kaleigh McEnany de nasibini aldı. Twitter, söz konusu haber hakkında paylaşım yapan McEnany'in hesabını kapatmıştı.

MUSK'TAN KİRLİ AĞIN DİĞER KOLU WIKIPEDIA'YA TEPKİ: SOLCU ÖNYARGISI

Matt Taibi'nin paylaştığı belgelerde, New York Post gazetesinin Hunter Biden ile ilgili içeriğin denetlenmesini tartışan Twitter çalışanları arasında e-postaları yer aldı.

"Twitter Files Investigation" sayfasına yüklenen belgeler, Wikipedia editörlerini rahatsız etti.

İddiaya göre, Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti yetkilileri, Twitter çalışanlarından işaretledikleri tweet'leri kaldırmalarını istedi. Twitter çalışanları Demokratların taleplerine her zaman öncelik verdi.

ABD'de sosyal medyanın tanınan isimlerinden muhafazakar yorumcu Ian Miles Cheong, Wikipedia'nın, Musk'ın dosya girişini silme kararını değerlendirdiğini söyledi. Cheong yaptığı bir paylaşımda, "Wikipedia, Elon Musk'ın Twitter dosyalarının silinmesi için oylama yapıyor. Çünkü editörler bu konuyu, 'kayda değer olmayan' bir mesele olarak değerlendirdiler. Bu insanlar el ele çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Paylaşıma yorum yapan Musk, "Wikipedia'nın ciddi manada bir solcu önyargısı var" dedi. Musk, paylaşımında Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales'ten yorum yapmasını istedi, ancak Wales herhangi bir şekilde cevap vermedi.

KİRLİ İLİŞKİLERİ ÖRTBAS EDEN AVUKATIN İŞİNE SON VERİLDİ

Belgelerin ortaya çıkmasıyla, şirketteki incelemeler derinleştirildi ve Twitter tarafından işe alınmadan önce FBI'da baş danışmanlık yapan Avukat Jim Baker'ın skandallardaki rolü araştırıldı.

Twitter'ın avukatı Baker'ın, sosyal medya platformunun başta 2020 ABD seçimindeki sansür olmak üzere Twitter skandallarıyla ilgili dosyaların yayımlanmasını engellediği ortaya çıktı. Elon Musk, Baker'ın işine son verdiğini duyurdu.

SOSYAL AĞLAR ALGI YÖNETİMİNİN MERKEZİ

Sosyal medya platformları, özellikle dezenformasyona alan açmaları ve manipülasyon aracı haline gelmeleri ile son dönemde sıkça eleştiriliyor. Denetimsiz sosyal ağların dezenformasyon yayması, algı oluşturması sık sık gündeme geliyor.

Sosyal ağlardaki algoritmalar, kullanıcıları farklı görüşlerden izole ediyor. Öteki görüşlere uzak bir ekosistem kuruyor. Yaptıkları çalışmalarla, gerçek ile kurgu arasındaki ayrımın ortadan kalkmasına neden olup, siyasi gerilim ve kutuplaşmayı artırıyor.

Siyasi kararları değiştirmek için kullanılan "filtre balonları" ile kullanıcılar sosyal medyada dar bir alana sıkıştırılıyor. Böylelikle sosyal medya bir müzakere ortamı olmaktan çıkıp kışkırtmaları besleyen bir mecraya dönüşüyor.

Özellikle seçim dönemleri gibi önemli politik dönemlerde yoğun olarak kullanılan stratejilerden biri olan trol ve bot hesaplar, Twitter içerisinde siyasi kutuplaşmayı arttırıyor.

"Özgür ve tarafsız bölge" propagandasıyla kandırılan kullanıcılar, sansür ve dezenformasyonla oluşturulmak istenen algıya maruz kalıyor.