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Dünya

UAD'nin İsrail'e yönelik ihtiyati tedbir kararları Arap dünyasında memnuniyetle karşılandı

Arap ülkelerinden, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine alınan ihtiyati tedbir kararlarına ilişkin memnuniyet açıklamaları gelmeye devam ediyor.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 22:32 - Güncelleme:
UAD'nin İsrail'e yönelik ihtiyati tedbir kararları Arap dünyasında memnuniyetle karşılandı
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Fas, Moritanya ve Libya'nın yanı sıra, Merkezi Mekke'de bulunan Dünya İslam Birliği (Rabıta) ve Fas'ın en büyük İslami cemaati Adalet ve İhsan Hareketi tarafından yapılan açıklamalarda, UAD'nin İsrail aleyhindeki kararlarından duyulan memnuniyet aktarıldı.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, alınan kararların, Fas Kralı 6. Muhammed tarafından Filistinlilerin himayesinin sağlanması için gerekli tedbirlerin acil ve zorunlu olduğuna ilişkin sözleriyle uyumlu olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Fas Krallığının, Filistin halkının başkenti doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkının meşruiyeti ve sivillerin hedef alınmasına karşı olduğu konusunda Filistin davasının daima destekçisi olduğu vurgulandı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, UAD'den çıkan kararla insanlık ve hukukun zafere ulaştığı, kararın acil bir ateşkes için temel teşkil etmesi gerektiğini kaydetti.

Karardan duyulan memnuniyeti dile getiren Menfi, mahkemenin hükmünün uluslararası adalete dönük önemli bir adım olduğuna işaret etti.

Moritanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da UAD'nin kararından duyulan memnuniyet belirtildi.

Açıklamada Gazze'ye yönelik yürütülen acımasız saldırıların derhal durdurulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısı yinelendi.

Arap dünyasındaki uluslararası örgütler düzeyinde de karar memnuniyetle karşılandı.

Dünya İslam Birliği (Rabıta) karardan duyduğu memnuniyeti ifade ettiği yazılı açıklamasında, "Uluslararası toplumun savaşı ve yıkımı durdurma ve Gazze Şeridi'ndeki masum sivillere koruma ve insani yardım sağlama çabalarını sürdürmesinin önemine" vurgu yapıldı.

Fas'ın en büyük İslami cemaati Adalet ve İhsan Hareketi tarafından yapılan açıklamada da UAD kararlarının İsrailli yetkililerin Filistin halkına karşı işlediği suçların hesabının sorulması için imkan tanıdığı ifade edildi.

Hareketin Dışilişkiler Ofisi Başkanı Muhammed Hamdavi açıklamada, kararın "her ne kadar Güney Afrika ekibi tarafından sunulan kesin deliller, işlenen suçların dehşeti ve özgür halkların arzularının düzeyine ulaşmasa da, yine de İsrail'deki yetkililerin sorumlu tutulmasının yolunu açtığına" dikkati çekti.

UAD kararlarının ardından, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Mısır, Ürdün, Cezayir, Umman Sultanlığı, Yemen, Tunus, Sudan'ın yanı sıra, İslam İşbirliği Teşkilatı, Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap Birliği de yaptıkları açıklamalarla karardan duydukları memnuniyeti duyurmuştu.

  • uluslararası adalet divanı
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