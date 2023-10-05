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Dünya

Uçak hangara çarptı: 2 ölü

Brezilya Lucas do Rio Verde şehrinde çift motorlu bir uçak kalkış esnasında hangara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

IHA5 Ekim 2023 Perşembe 14:27 - Güncelleme:
Uçak hangara çarptı: 2 ölü
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Brezilya'da çift motorlu bir uçağın kalkış sırasında hangara çarpmasının ardından meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Lucas do Rio Verde şehrinde bugün çift motorlu Beechcraft C90GTi King Air uçağı kaza yaptı. Bom Futuro Havaalanı'nda kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra uçağın sol kanadı piste çarptı. Uçak pistte sürüklenerek hangara dalmasının ardından patlayarak alev aldı. Kazada uçağın pilotu ile pist görevlisi hayatını kaybederken, yaralanan 2 yolcu hastaneye sevk edildi.

İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığı, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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