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Ukrayna 21 Temmuz'da seçime gidiyor

Ukrayna'da 21 Temmuza'da parlamento seçimleri yapılacak.

  • AA
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Ukrayna Devlet Başkanlığı basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, 8. Dönem Ukrayna Parlamentosunu fesheden kararnameyi imzaladığı bildirildi. 
 
Kararnameye göre, Ukrayna'da 21 Temmuz'da erken parlamento seçimleri yapılacak.
 
Kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olduğu belirtiliyor. 
 
Zelenskiy, dün parlamentoda yemin ederek resmen göreve başlamıştı. 

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