Ukrayna, 252 Rus erkeği ülkeye sokmadı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan Kerç Boğazı geriliminin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko geçtiğimiz Cuma Twitter’dan yaptığı açıklamada ülkeye 16-60 yaş arası Rus erkeklerinin girişinin engelleneceğini duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasındaki kara sınırlarından sivil geçişlerinin yasaklanmasından dolayı havayolu ile Ukrayna’ya iş, turistik ve aile ziyaretleri için giden Rus erkekler, dün havalimanlarında başlatılan uygulamayla Ukrayna Sınır Muhafızları tarafından kimlik kontrolü yapıldıktan sonra geri gönderilmeye başlandı.

Belarus Sınır Güvenliği Komitesinin temsilcisi Anton Bıçkovsky'in vermiş olduğu bilgilere göre, Belarus üzerinden Ukrayna'ya giriş yapamayan Rusların sayı 250'yi aştı. Anton Bıçkovsky, geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana Rus vatandaşlarının Ukrayna sınır görevlileri tarafından geri çevrildiğini açıkladı. Gazetecilere açıklama yapan Bıçkovsky, Minsk'ten Kiev'e hareket eden çok sayıda uçak seferinde sorunlar yaşadığını da dile getirdi. Bıçkovsky, "Bu sabah itibariyle 252 kişi Ukrayna'ya giriş yapamadı ve 252 Rus vatandaşı tekrar Belarus'a geri gönderildi" dedi.

Bıçkovsky 252 Rus vatandaşından 203 kişinin hava taşımacılığı ile Ukrayna'ya gittiğini ama daha sonra Minsk'e geri döndüğünü duyurdu. Belarus-Ukrayna sınırındaki arazi kontrol noktalarında ise 49 kişinin Ukrayna topraklarına alınmadığını aktardı.