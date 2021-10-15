Ukrayna-AB arasındaki Ortak Havacılık Anlaşmasıyla havacılık sektörünün gelişmesi bekleniyor

AA 15 Ekim 2021 Cuma 11:06 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 11:06

12 Ekim'de gerçekleşen zirvede imzalanan ve "havacılığın vizesiz seyahati" olarak bilinen "Ortak Havacılık Bölgesi Anlaşması", zirve kapsamındaki en somut çıktı olarak değerlendiriliyor.

Anlaşmayla Avrupalı şirketler, Ukrayna'daki herhangi bir havaalanına ve aynı şekilde Ukraynalı hava şirketleri AB'deki herhangi bir havaalanına kısıtlama olmadan uçabilecek.

Doktrin Siyasal Çalışmalar Merkezi Uluslararası Siyaset Bölümü Koordinatörü Denis Moskalik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşma sayesinde Ukrayna ve Avrupa arasında yeni rotaların açılacağını söyledi.

Anlaşmanın, AB ve Ukrayna havacılık şirketlerinin haklarını eşitlediğine işaret eden Moskalik, "Bu da Ukrayna piyasasına yeni düşük bütçeli havacılık şirketlerinin girmesini kolaylaştıracak ve turizm için şartları iyileştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Moskalik, Ukraynalı havacılık şirketlerine anlaşmayla daha yüksek standartlar uygulanacağına dikkati çekerek, "Ayrıca anlaşma, Avrupalı havacılık şirketlerinin Ukrayna piyasasında artışı ve uçuşlar için olanakların genişlemesi demek. Yolcular için daha fazla seçme şansı demek, havacılık şirketleri için ise daha fazla rekabet ve yeni rotalar açma fırsatı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

- "UKRAYNA'NIN TURİSTİK CAZİBESİNİ ARTIRACAK"

Doktrin Siyasal Çalışmalar Merkezi Güvenlik Politikası Bölüm Başkanı Gleb Parfenov, anlaşmanın imzalanmasının uzun süredir yalnızca havacılık şirketleri değil turizm endüstrisi tarafından da beklendiğini dile getirdi.

Anlaşmanın havacılık şirketleri için bir nevi vize muafiyeti olduğunu belirten Parfenov, "Böylece daha fazla rota açma olanağı olacak. Ukrayna'nın turistik cazibesini artıracak ve Ukraynalıların Avrupa'da dolaşımını kolaylaştıracak." dedi.

Parfenov, anlaşmanın imzalanmasından sonra WizzAir şirketinin gelecek sene ilkbahardan itibaren Ukrayna'dan Avrupa'ya 27 yeni uçuş duyurduklarını hatırlatarak, "Bu da diğer firmaların piyasaya özgürce ve sorunsuz girebileceğini ve böylece bazı rotalarda artık tekelleşmenin olmayacağı anlamına geliyor." diye konuştu.

Anlaşmayla birlikte Ukrayna'da havacılık sektöründe büyüme beklendiğini vurgulayan Parfenov, "Bu da turizm, havacılık ve ilgili alanlarda yeni istihdam sahalarının oluşmasını kolaylaştıracak." ifadesini kullandı.