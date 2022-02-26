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Dünya

Ukrayna açıklarında vuruldu, Türkiye'ye geliyor

Ukrayna açıklarında Japon firmaya ait kargo gemisi vuruldu. Kargo gemisinin halihazırda seyrüseferini sürdürebildiği ve hasar tespit çalışmaları için Türkiye'ye doğru yol aldığı kaydedildi.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 07:57 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 07:57
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Ukrayna açıklarında Japon firmaya ait bir kargo gemisine füze isabet ettiği, bir mürettebatın yaralandığı bildirildi.

Kyodo ajansına göre, Japonya'nın batısındaki Ehime eyaletine kayıtlı deniz nakliyat firması, Karadeniz'de seyreden Namura Queen kargo gemisinin füze ile vurulduğunu bildirdi.

Ukrayna açıklarında füzenin isabet etmesi sonrası hasar alan Panama bandıralı gemideki 20 Filipinli mürettebattan birinin yaralandığı kaydedildi.

Kargo gemisinin halihazırda seyrüseferini sürdürebildiği ve hasar tespit çalışmaları için Türkiye'ye doğru yol aldığı kaydedildi.

Kyodo, yabancı haber ajanslarına dayandırdığı bilgiye göre, Ukrayna otoriteleri, geminin Rusya kuvvetlerince vurulduğunu aktardı.

  • Ukrayna açıkları
  • kargo gemisi
  • füze

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