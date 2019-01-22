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Ukrayna, askerlerinin bırakılması için İsrail'den yardım istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya'nın geçen yıl kasım ayında gözaltına aldığı, daha sonra da tutukladığı 24 Ukrayna askerinin serbest bırakılması için İsrail'den yardım istedi.

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Resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen Devlet Başkanı Poroşenko, ilk olarak İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile bir araya geldi.

Poroşenko ve Rivlin, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için atılması gereken adımların yanı sıra Orta Doğu ve Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Poroşenko'ya uluslararası arenada İsrail'e verdiği destekten dolayı teşekkür ederken, Poroşenko da Rivlin'e İsrail'in Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü memnuniyetini dile getirdi.

Ukrayna Başkanlık Basın Ofisinden, Devlet Başkanı Poroşenko'nun, Rivlin ile görüşmesinde ayrıca Rusya'nın Kerç Boğazı’nda gözaltına aldığı, daha sonra da tutukladığı 24 Ukrayna askerinin serbest bırakılmasının kolaylaştırılması için İsrail'den yardım istediği bildirildi.

- Serbest ticaret anlaşması imzalandı

Konuk devlet başkanı akşam saatlerinde de Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yemek öncesi iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı.

İki lider, düzenledikleri basın toplantısında, İsrail ile Ukrayna arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının önemine vurgu yaptı.

Başbakan Netanyahu, iki ülkenin bu anlaşma üzerinde uzun zamandır çalıştığını belirterek "Bu anlaşma iş birliğimizi yeni bir aşamaya taşımış oldu. Ticaretimizin önündeki bariyerleri ortadan kaldırdık." ifadelerini kullandı.

Poroşenko da serbest ticaret anlaşması sayesinde gıda maddelerinin Ukrayna'dan İsrail'e daha ucuza geleceğini, İsrail mallarının da aynı şekilde Ukrayna pazarına daha ucuza ulaşacağını söyledi.

Anlaşmayla iki ülke arasındaki ticaret hacminin gelecek 5 yılda 1 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.

Geçen yıl kasım sonunda Karadeniz'de bulunan Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait üç gemideki 24 askeri personel gözaltına almıştı.

Kırım'daki Rus mahkemesi Ukraynalı askerlerin 2 ay tutuklu kalmasına karar vermiş, ardından askerler başkent Moskova'daki cezaevine gönderilmişti.

Moskova’daki Lefortovskiy Mahkemesi'nde geçen hafta yapılan iki ayrı duruşmada 24 Ukraynalı askerin tutukluluk süresi 24 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

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