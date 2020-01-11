IHA 11.01.2020 20:38 - Güncelleme: 11.01.2020 20:39

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, İran’ın düşürdüğü Ukrayna uçağında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarını 20-21 Ocak tarihlerinde ülkeye getirmeyi planladıklarını söyledi. Danilov, “Vatandaşlarımızın cenazelerini 20-21 Ocak tarihlerinde getireceğiz. İran’ın suçunu itiraf etmesi bu trajedinin politik kısmı. Bunun bir de hukuksal boyutu var ve biz bunun için çalışıyoruz. İran, uçağın parasını ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödemeyi kabul etti” ifadelerini kullandı.

“İran’ın düşürdüğünü biliyorduk”

Danilov açıklamasının devamında ise, “Biz olay olduktan sonra, yabancı partnerlerimiz tarafından uçağa bir roketin isabet etmiş olabileceği konusu gündeme getirilmeden önce, bu olayın İran tarafından ateşlenmiş bir roket sonucu yaşandığını biliyorduk. Hatta İran’ın kullandığı bu roketin cinsini, ne zaman ve kimden alındığına kadar her detayı biliyorduk” şeklinde konuştu.

Öte yandan Ukrayna Havayolları (MAU) Yönetimi tarafından da konuya ilişkin bir açıklama yapılmış, hayatını kaybedenlerin İran’da 4 farklı hastanede tutulduğunu, DNA testlerinin devam ettiğini, İran yönetiminin bu trajedinin soruşturmasını 8 Şubat’a kadar bitirmesi gerektiğini söylemişti.