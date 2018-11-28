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Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Putin'i aradım cevap vermedi

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Ukrayna savaş gemilerinin Karadeniz’deki provokasyonun ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le konuşmak istediğini ama Rus lideri telefonuna çıkmayınca Almanya Başbakanı Angela Merkel’i aradığını ileri sürdü.

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Ukrayna medyasına konuşan Poroşenko, "O gece hemen Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir konuşma sipariş ettim, biz yanıt alamadık. Ben de Şansölye Merkel'i aramak zorunda kaldım. Ondan, Ukraynalı asker ve gemilerin derhal serbest bırakılması için Putin ile konuşmasını istedim" dedi.
 
KREMLİN: TELEFON GÖRÜŞMESİ OLMADI
 
Poroşenko'nun bu açıklamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik'e açıklamasında, "Başkanlar arasında herhangi telefon görüşmesi olmadı" dedi.
 
(Sputnik)

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