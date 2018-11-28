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Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Kapsamlı bir kara saldırısı olması halinde beklemeyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, bugün itibarıyla yürürlüğe giren sıkıyönetimin süresini uzatmayacağını söyledi. Ayrıca Poroşenko, kapsamlı bir kara saldırısı olması halinde 'bir dakika bile kaybetmeme' talimatı verdiklerini de vurguladı.

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Çernigov kentine bir ziyaret gerçekleştiren Poroşenko, bugün imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren sıkıyönetim hakkında açıklama yaptı.
 
Sıkıyönetim süresini uzatma planı olmadığını kaydeden Poroşenko, "Eğer Ukrayna'nın adımları ve uluslararası toplumun tepkisi 'saldırganı' durdurursa, 30 gün sonra sıkıyönetim sona erer. Süreyi uzatmayı düşünmüyorum" dedi.
 
Poroşenko, kapsamlı bir kara saldırısı olması halinde 'bir dakika bile kaybetmeme' talimatı verdiklerini de vurguladı.
 
Sıkıyönetim, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan Donbass'taki Donetsk ve Lugansk Halk Cumuriyetlerinin yanı sıra Donetsk, Odessa, Harkov, Vinnitsa, Nikolayev, Zaporojye, Summı, Çernigov, Herson illerinde ve Karadeniz ile Azak Denizi karasularında uygulanacak.
 
Sıkıyönetim kararının, Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerine gidilecek Mart 2019'a yakın bir tarihte alınması şüpheyle karşılanıyor. Ülkede seçimler öncesinde yapılan anketlerde Poroşenko'ya desteğin giderek düşmüş olmasının görülmesi bu şüpheleri güçlendiriyor.
 
(Sputnik)

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