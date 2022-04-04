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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Buça kentinde gördüğümü sizin de görmenizi istiyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Romanya parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada, 'Buça kentinde neler gördüğümü sizin de görmenizi istiyorum.' diyerek ekranda yer verilen görüntüler için özür diledi.

AA4 Nisan 2022 Pazartesi 20:48 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 20:48
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Zelenski, Rus birliklerinin çekildiği Kiev bölgesindeki Buça kenti ziyareti sonrasında Romanya parlamentosuna seslendi.

Buça'da yaşanan katliamın "savaş suçu" olduğunu belirten Zelenski, arabaların, tanklar tarafından ezildiğini, tüm kanıtlar olmasa da işkence gören insanlar olduğunu söyleyerek, "Rus ordusu bunu neden yaptı?" dedi.

Rusya'nın, mümkün olduğu kadar çok insanın ölümünü arzuladığını savunan Zelenski, "Eğer ordu ve halkımız kendini savunmasaydı, Ruslar tıpkı Buça'da olduğu gibi Ukrayna'nın her yerinde katliam yapacaktı." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın tek hedefinin Ukrayna olmadığını belirten Zelenski, Rusya'nın, Odessa'ya saldırmak ve oradan da Moldova'ya bir adım daha yaklaşmak istediğini söyleyerek, "Moldova'nın bağımsızlığını savunmak esastır ve bu Tuna bölgesinin tamamında güvenlik anlamına gelir." diye konuştu.

Zelenski, Orta Avrupa ve Karadeniz bölgesinin kaderinin Ukrayna topraklarında belirleneceğini dile getirdi.

Rusya'ya yaptırımlar uygulandığını söyleyen Zelenski, Rusya'nın, başta ekonomik olmak üzere tüm kaynaklardan yoksun bırakılması, Rus gemileri için limanların kapanması ve Rusya'dan ithalat yapılmamasını gerektiğini belirterek daha fazla yaptırıma ihtiyaç olduğunu söyledi.

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