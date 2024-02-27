Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Riyad'da Prens Bin Selman ile bir araya geldi

Suudi Arabistan haber ajansına (SPA) göre, Zelenski ve beraberindeki heyeti, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'nda Riyad Emiri Vekili Prens Muhammed bin Abdurrahman bin Abdulaziz karşıladı.

Al Arabiya televizyon kanalı, Zelenski'nin ziyaretinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştüğünü duyurdu.

Görüşmede, ikili ilişkilerin gözden geçirildiği ve "Rusya Ukrayna krizine" çözüm yolları için işbirliğinin güçlendirilmesi, diyalog imkanlarının ele alındığı kaydedildi.

Zelenski, daha önce Mayıs 2023'te Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti. Riyad, Rusya ile Ukrayna arasında krizin çözümü ya da esir takası konularında rol oynamıştı.

Zelenski'nin Suudi Arabistan ziyareti öncesinde, Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin de dün Riyad'da Veliaht Prens bin Selman ile bir araya gelmişti.

