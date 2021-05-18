Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Kırım Tatar Türkleri adımı

AA 18 Mayıs 2021 Salı 18:05 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 18:05

Zelenskiy, Kırım Tatar sürgünü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Ukraynalı herkesin Kırım Tatarlarının acısını paylaştığını ifade etti.

Tek bir ülke ve aile olarak "onlar" değil "biz" dediklerini belirten Zelenskiy, "Bu da demektir ki bugün Ukrayna'da en az 40 milyon Kırım Tatarı var." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, daha önce Kırım'ın Kurtarılması Stratejisi'ni kabul ettiklerini hatırlatarak, stratejinin Kırım Tatar Türklerinin haklarının yeniden tesisini öncelediğini belirtti.

Bugün parlamentoya Yerli Halklar Yasa Tasarısını sunduğunu kaydeden Zelenskiy, paylaşımında "Eminim ki kısa süre içinde milletvekilleri yasayı ele alıp bilhassa Kırım Tatarları olmak üzere Ukrayna'nın yerli halklarının statüsünü güçlendirecek ve 30 senedir ertelenen şeyi gerçekleştirecekler." ifadelerine yer verdi.