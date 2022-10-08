İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2022 Cumartesi / 13 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6817
  • EURO
    18,1144
  • ALTIN
    1014.53
  • BIST100
    3567.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak: Yasa dışı olan her şey yok edilmeli
Dünya

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak: Yasa dışı olan her şey yok edilmeli

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan ve Kerç Boğazındaki Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamayı 'başlangıç' olarak nitelendirdi ve 'yasa dışı olan her şey yok edilmeli' ifadelerini kullandı.

IHA8 Ekim 2022 Cumartesi 11:43 - Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak: Yasa dışı olan her şey yok edilmeli
ABONE OL

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamanın yankıları sürüyor. Rusya köprüdeki patlamaya yakıt tanklarındaki yangının neden olduğunu belirtirken, olayın saldırı olup olmadığını araştırıyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise patlamaya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Podolyak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu başlangıç" ifadelerini kullandı. Podolyak, "Yasadışı olan her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya iade edilmeli" dedi.

"KREMLİN: PUTİN BİLGİLENDİRİLDİ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov patlamaya yönelik yaptığı ilk açıklamada, "Kırım Köprüsü'ndeki durum ile ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı raporları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'e sunuldu" demişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.