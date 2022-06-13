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Dünya

Ukrayna Donetsk'te pazar yerini vurdu: 3 ölü, 18 yaralı

Ukrayna'nın Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne düzenlediği topçu saldırısında bir pazar yerini vurduğu ve saldırıda 1'i çocuk toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.

IHA13 Haziran 2022 Pazartesi 20:17 - Güncelleme:
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Ukrayna'nın Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Donetsk kentinde bir pazar yerine topçu saldırısı düzenlediği ve saldırıda 1'i çocuk toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si çocuk toplam 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Donetsk Haber Ajansı, Ukrayna'nın Maisky adlı pazar yerini vurduğunu aktararak, bölgeye düzenlenen saldırılarda NATO standartlarında 155 milimetre kalibrede topçu mühimmatının kullanıldığını ifade etti.

Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti hükümetinde danışman olan Yan Gagin, Rus basınına yerde yatan cansız bedenlerin önünde verdiği demeçte, pazar yerinin vurulduğunu ve saldırı sırasında birçok insanın bulunduğunu aktardı.

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