İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2022 Perşembe / 26 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3644
  • EURO
    18,0731
  • ALTIN
    986.434
  • BIST100
    3292.02
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna, Etiyopya ve Somali'ye 50 bin ton buğday gönderiyor
Dünya

Ukrayna, Etiyopya ve Somali'ye 50 bin ton buğday gönderiyor

Ukrayna, gıda kriziyle mücadele eden Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya ve Somali'ye 50 bin ton buğday gönderdiğini bildirdi.

AA22 Eylül 2022 Perşembe 17:46 - Güncelleme:
ABONE OL

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programını (WFP) destek amacıyla aralarında Etiyopya ve Somali'nin de bulunduğu bazı ülkelere 120 bin ton buğday gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, gönderilen buğdayın 50 bin tonunun Somali ve Etiyopya'ya ulaşacağı belirtildi.

Yardımın söz konusu ülkelerdeki insani krizle mücadeleye destek olmak amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Ukrayna'dan Doğu Afrika ülkelerine gönderilen ilk tahıl gemisi, 30 Ağustos'ta Cibuti'ye ulaşmıştı.

Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası, yaklaşık 13 milyon kişiyi açlığa mahkum etti.

2019'da çöl çekirgelerinin istilası sonrası tarımsal üretimin gerilediği ve gıda krizinin başladığı bölgede peş peşe yağmur dönemlerinde de yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi, yeni gıda krizini tetikledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.