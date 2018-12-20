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Ukrayna: Gemilerimizi bir kez daha Kerç Boğazı'na göndermeye hazırız

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Turçikov, Ukrayna'nın savaş gemilerini bir kez daha Kerç Boğazı'na gönderme hazırlığında olduğunu söyledi.

  • DHA
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Ukrayna-Rusya krizinde taraflardan gerilimi tırmandıran açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kerç Boğazı´nda Ukrayna ve Rusya savaş gemilerinin kasım ayı sonunda karşı karşıya gelmelerinin ardından iki ülke arasında yeni bir kriz patlak vermişti. Rusya, Ukrayna´yı karasularını ihlal etmekle suçlamıştı.
 
Ukrayna´dan gelen son açıklama gözleri yeniden bölgeye çevirdi.
 
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Aleksandr Turçikov, Ukrayna´nın savaş gemilerini bir kez daha Kerç Boğazı´na gönderme hazırlığında olduğunu söyledi.
 
BBC Ukraynaca Servisi´ne konuşan Turçinov, "Gemilerimizin Ukrayna´nın Karadeniz limanlarından Azak Denizi kıyılarındaki limanlarına geçişi sırasında partnerlerimizin de bulunmasını teklif ediyoruz. AGİT ve diğer uluslararası kuruluşların temsilcilerini, Ukrayna´nın hiçbir yasayı ve uluslararası kuralı ihlal etmediğini kanıtlamak için gemilerimize davet edeceğiz" dedi.
 
Ukraynalı yetkili, Azak Denizi ve Karadeniz kıyılarına yeni füze sistemleri yerleştirdiklerini de sözlerine ekledi. Rusya´nın da Kırım´a yeni savaş uçakları konuşlandırdığı açıklanmıştı.
 
Karasularını ihlal etmekle suçladığı Ukrayna savaş gemilerine ateş açan Rusya, üç Ukrayna gemisine el koymuş, gemilerdeki Ukraynalı denizcileri de alıkoymuştu.
 
Rusya, Ukrayna´nın aralık ayının son 10 gününde gerginliği artıracak yeni bir provokasyona hazırlandığını iddia etmişti.
 
 

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