Ukrayna: Gemilerimizi bir kez daha Kerç Boğazı'na göndermeye hazırız

Ukrayna-Rusya krizinde taraflardan gerilimi tırmandıran açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kerç Boğazı´nda Ukrayna ve Rusya savaş gemilerinin kasım ayı sonunda karşı karşıya gelmelerinin ardından iki ülke arasında yeni bir kriz patlak vermişti. Rusya, Ukrayna´yı karasularını ihlal etmekle suçlamıştı.

Ukrayna´dan gelen son açıklama gözleri yeniden bölgeye çevirdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Aleksandr Turçikov, Ukrayna´nın savaş gemilerini bir kez daha Kerç Boğazı´na gönderme hazırlığında olduğunu söyledi.

BBC Ukraynaca Servisi´ne konuşan Turçinov, "Gemilerimizin Ukrayna´nın Karadeniz limanlarından Azak Denizi kıyılarındaki limanlarına geçişi sırasında partnerlerimizin de bulunmasını teklif ediyoruz. AGİT ve diğer uluslararası kuruluşların temsilcilerini, Ukrayna´nın hiçbir yasayı ve uluslararası kuralı ihlal etmediğini kanıtlamak için gemilerimize davet edeceğiz" dedi.

Ukraynalı yetkili, Azak Denizi ve Karadeniz kıyılarına yeni füze sistemleri yerleştirdiklerini de sözlerine ekledi. Rusya´nın da Kırım´a yeni savaş uçakları konuşlandırdığı açıklanmıştı.

Karasularını ihlal etmekle suçladığı Ukrayna savaş gemilerine ateş açan Rusya, üç Ukrayna gemisine el koymuş, gemilerdeki Ukraynalı denizcileri de alıkoymuştu.

Rusya, Ukrayna´nın aralık ayının son 10 gününde gerginliği artıracak yeni bir provokasyona hazırlandığını iddia etmişti.